اليمن: الحوثيون يسطون على أموال وأرصدة "إم تي إن" للاتصالات

أمرت محكمة الضرائب الخاضعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحجز أرصدة شركة "إم تي إن" للاتصالات في جميع البنوك اليمنية ولدى الصرافين، تمهيداً لسطو الميليشيا الحوثية على أموال الشركة.





ونقلت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية أن ميليشيات الحوثي، استحوذت على أرصدة شركة "MTN" للاتصالات عبر الحكم الذي نص على حجز أرصدتها في جميع البنوك والصرافين، بالإضافة لأي مبالغ مالية محولة أو مودعة على حساباتها أو وردت باسمها، لدى تسعة بنوك وشركات صرافة في العاصمة اليمنية صنعاء.

واعتبر مراقبون، حسب الوكالة، هذه الخطوة تمهيداً للسطو الميليشيات على أرصدة الشركة والاستحواذ عليها بمبررات واهية، في إعادة لاستحواذات سابقة على أموال كيانات وأفراد ومؤسسات وبيوت تجارية مختلفة.





ويُظهر هذا السطو، حقيقة الوضع المالي للحوثيين، التي تبحث تعويض خسائرها العسكرية والمالية الفادحة، خاصةً بعد اقتراب طردها من ميناء الحديدة، المصدر الأساسي لأموالها، وأسلحتها.