بعد فوزه على مصر.. مرتضى منصور يهنئ المنتخب السعودي: "نازلين عايزين يكسبوا"

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التهنئة للمنتخب السعودي عقب فوزه على منتخب مصر 2-1 في مونديال روسيا 2018، مضيفا: "نازلين عايزين يكسبوا.. ويفرحوا جمهور السعودية".





وأكد "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الإثنين، أن الجهاز الفني للمنتخب المصري "فاشل"، وتابع ساخرا: "لازم في الدقيقة 90 ينكدوا على المصريين.. ده طلع نكته بتقول عايزين الماتش وقت أقل".



