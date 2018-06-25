بعد فوزه على مصر.. مرتضى منصور يهنئ المنتخب السعودي: "نازلين عايزين يكسبوا"
الإثنين 25/يونيو/2018 - 09:22 م
داليا الحسين
قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، التهنئة للمنتخب السعودي عقب فوزه على منتخب مصر 2-1 في مونديال روسيا 2018، مضيفا: "نازلين عايزين يكسبوا.. ويفرحوا جمهور السعودية".
وأكد "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الإثنين، أن الجهاز الفني للمنتخب المصري "فاشل"، وتابع ساخرا: "لازم في الدقيقة 90 ينكدوا على المصريين.. ده طلع نكته بتقول عايزين الماتش وقت أقل".
وطالب رئيس نادى الزمالك، القيادة السياسية بالتدخل ليتقدم اتحاد كرة القدم بالاستقالة، مضيفا: "لازم لما يرجعوا الرئيس يقولهم بره.. وإحنا عندنا رئيس دكر.. ومش هيرحوا للفيفا".
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