"المسلماني": اللواء باقي زكي يوسف يُعتبر أحد أعظم تلاميذ "نيوتن"

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن اللواء باقي زكي يوسف أحد أساطير حرب أكتوبر المجيدة يُعتبر أحد أعظم تلاميذ "نيوتن" لأنه تفهم نظرياته وطبقها في تدمير خط بارليف عن طريق المياه بدلًا من القنابل الذرية.





وأشار "المسلماني"، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، إلى أن اللواء باقي زكي توصل إلى فكرة تدمير خط بارليف عن طريق مضخات المياه بعد مشاركة في بناء السد العالي.



