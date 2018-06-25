برلماني مهاجمًا اتحاد الكرة: "نموذج للفشل والفاشلين"

هاجم رضوان الزياتي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اتحاد الكرة بعد هزيمة مصر أمام السعودية بكأس العالم، قائلًا: "نموذج للفشل والفاشلين، مدرب فاشل، وجهاز فني فاشل، وأداء متواضع، ونتيجة سيئة".



وأضاف "الزياتي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن هيكتور كوبر، مدرب لا يستحق أن يُدرب مصر بكأس العالم، فـ "كوبر" فشل في كافة المباريات الودية أداءًا ونتيجة.



وتابع، أن "كوبر" زرع الجبن في نفوس لاعبي المنتخب المصري، ومعظم لاعبي المنتخب غير مقتنعة به، مشيرًا إلى أن هناك عدد من النواب سيتقدموا بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة يتناول أسباب الفشل الفني والإداري في مباريات كأس العالم.

