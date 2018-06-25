أمير طعيمة بعد هزيمة المنتخب: "كنا مرتاحين الـ ٢٨ سنة اللي ما وصلناش فيهم"

أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن غضبه الشديد من هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم في مباراته الأخيرة أمام المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف في نهائيات كأس العالم بروسيا.





وكتب "أمير طعيمة" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏⁧‫‏‏‏‏‏‏‏‏‏وصول زي عدمه، كنا مرتاحين ال ٢٨ سنة اللي ما وصلناش فيهم.