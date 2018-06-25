"حواس" يلتقي بـsantocono وzambone في إيطاليا لوضع موسيقى أوبرا "توت عنخ أمون" (صور)

التقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وسفير التراث العالمي، منذ قليل الموسيقار الشهير santocono وكاتب السيناريو المعروف zambone فى كاتانيا بصقليه بايطاليا، وذلك في أطار العمل الكبير أوبرا "توت عنخ آمون" الذي عكف على تأليفه "حواس"، والذي سوف يعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2022، ويتزامن هذا الحدث مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون.

وأكد "حواس" انه فور وصوله إلى القاهرة سيعرض الأوبرا على الدكتور خالد العناني وزير الآثار.

يذكر أن التلفزيون الايطالي تسجل لقاء تلفزيوني مع "حواس" عن هذا الأوبرا الذي يتعاون فيه الجانب المصري والايطالي.