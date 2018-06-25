الكعبي: "مجلس الإمارات للإفتاء" سيدفع عجلة التقدم ولن يترك مجالاً للاجتهادات الفردية

أشاد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور محمد مطر الكعبي، بقرار مجلس الوزراء الذي تم بمقتضاه إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء، وتعيين أعضائه من نخبة الفقهاء والخبراء في الدولة ومن الشخصيات العلمية المرموقة في العالم برئاسة رئيس منتدى تعزيز السلم الشيخ العلامة عبد الله بن بيه.





وقال الكعبي: "تلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ببالغ السعادة والارتياح هذا القرار الحكيم، والذي سيعمل المجلس وفق محتواه على توحيد مرجعية الفتوى في الدولة ووضع الأسس والآليات لإصدارها وتدريب المفتين وتنمية مهاراتهم للتصدي لقضايا الشباب والنساء، إذ ضم المجلس في أعضائه ممثلين من الفقهاء لهذه الشرائح، والأهم هو إنتاج البحوث والدراسات الفقهية التي تستنبط الأحكام للقضايا المعاصرة والمستجدة التي ستثري مساقات الفتوى المعاصرة، بما يدفع عجلة التقدم والتطور والتنمية المتجددة، ولا تترك مجالاً للاجتهادات الفردية، لأنه ينتهج أسلوب الفتاوى الجماعية التي يصقلها عدد من المفتين، ثم يؤيدها ويعتمدها مجلس الإمارات للإفتاء، والمتوقع المنظور أن يزداد المركز الرسمي للإفتاء إنتشاراً ورسوخاً ومصداقية في الداخل والخارج في ظل قرار مجلس الإمارات للإفتاء ذي المرجعية الإشرافية والبحثية الملهمة".



