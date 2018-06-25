محلل سياسي: تركيا تدرك أن انضمامها للاتحاد الأوروبي حلم مستحيل.. وتبحث عن بدائل
الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:13 م
أمنية فوزي
قال مختار الغباشي، المحلل السياسي، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن سوريا مصلحة استراتيجية لتركيا وأردوغان.
وأضاف "الغباشي"، خلال حواره ببرنامح "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الإثنين، أن تركيا تريد أن تضمن مساحة آمنية على الحدود، وتضمن عدم إقامة دولة كردية.
وأشار إلى أن تركيا تدرك أن دخلوهم في الاتحاد الأوروبي حلم مستحيل، ولذلك فإن تركيا تبحث عن بدائل الآن، لافتًا إلى أن أردوغان جزء من المشكلة السورية سواء في السلم أو الحرب، فهو من ضمن المتحكمين الأساسيين في سوريا، وكذلك العراق.
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