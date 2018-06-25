دي ماريا : هذا هو جانب كرة القدم الذي لا يراه الناس دائما



وقال دي ماريا في تصريحات صحفية : "أتذكر رسالة وصلتني من ريال مدريد ومزّقتها حتى قبل أن أفتحها، ذلك كان صباح نهائي كأس العالم 2014 في تمام الساعة 11 صباحًا وكنت على وشك الحصول على حُقنة لتخفيف الألم في ساقي" .



وأضاف : " كان قد تمزّق فخذي في مباراة ربع النهائي ولكن مع مسكنات الألم كان بإمكاني الركض دون الشعور بأي آلام، وقُلت للجهار الفني بأني لا أهتم أبداً للتمزّق وأُريد فقط أن أتمكن من لعب النهائي".



وتابع : " كنت أضع الثلج على ساقي عندما جاء طبيب الفريق دانيال مارتينيز إلى الغرفة حاملاً معه ظرف وقال لي انظر هذه الورقة جاءت من ريال مدريد، إنهم يقولون أنك لست قادر على اللعب لذلك فهم يرغموننا على عدم السماح لك باللعب اليوم".



واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً: "كان الجميع قد سمعوا الشائعات بأن ريال مدريد أراد التعاقد مع خاميس رودريجيز بعد كأس العالم وكنت أعرف أنهم سيبيعونني لإفساح المجال له، ببساطة لم يرغبوا في بيع لاعب مُصاب، هذا هو جانب كرة القدم الذي لا يراه الناس دائما"ً.

سرد أنخيل دي ماريا نجم الأرجنتين قبل مواجهة نيجيريا غداً في الجولة الأخيرة من كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا كواليس استعداده لنهائي كأس العالم 2014 وكيف تحامل على نفسه بسبب الإصابة ورغبة ريال مدريد في التخلي عنه.