غدًا.. "دياب" يكشف أسرار تألقه فى مسلسلي "ضد مجهول" و"أيوب"

يستضيف الإعلامي عمرو الليثى، الفنان محمد دياب، فى حلقة فنية خاصة خلال برنامج "بوضوح"، غدًا الثلاثاء، من خلال برنامج بوضوح عبر شاشة قناة "الحياة"، ليكشف أسرار مشاركته فى مسلسل "ضد مجهول" مع النجمة غادة عبد الرازق وأيضا مسلسل " ايوب" مع النجم مصطفى شعبان.

يذكر أن دياب جسد في مسلسل "أيوب" شخصية محام "ندل" ويقف في وجه "أيوب" الشخصية التي يجسدها مصطفى شعبان، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

كما جسد في مسلسل "ضد مجهول" مع غادة عبد الرازق، شخصية سائق دليفري يقوم بالاعتداء على ابنة د. ندى وصفي -تجسدها غادة، والمسلسل من إخراج طارق رفعت، وتأليف أيمن سلامة، ويشارك في البطولة أحمد سعيد عبد الغني وروجينا ومحمد الكيلاني وفراس سعيد وحنان مطاوع ورانيا منصور.

وفى الجزء الثاني من الحلقة يتناول الإعلامى عمرو الليثى كشف أسرار إخفاق المنتخب المصرى خلال مشاركته بكأس العالم وأسباب الخسارة والأخطاء الإدارية والفنية والإجابة عن العديد من التساؤلات والاستفسارات.