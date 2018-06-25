مدرب كرواتيا : لا تهمني مباراة الأرجنتين ونيجيريا



وقال داليتش في تصريحات صحفية : "سواء شارك مودريتش أم لا فنحن فقط نفكر في أنفسنا ولا يُهمني ما يحدث في مباراة الأرجنتين ضد نيجيريا".



داليتش :" هل سيشارك مودريتش ضد أيسلندا؟ ربما أكون قد قررت التشكيلة الأساسية ولكنني لا أُعلن عنها قبل 24 ساعة من المباراة".

أكد زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا قبل مواجهة أيسلندا غدًا في الجولة الأخيرة من كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا بأنه لا تهمه مباراة الأرجنتين ونيجيريا، كما أكد بأنه لن يعلن عن تشكيلة منتخب بلاده قبل 24 ساعة من المباراة.