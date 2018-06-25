هاشتاج جديد يهدد عرش أمير قطر وحاشيته





دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاجًا بعنوان "قطر الأسرة الحاكمة" هاجموا فيه تميم بن حمد آل ثاني، ونشروا خلاله مقاطع فيديو قالوا خلالها: إن نهاية تميم تقترب وعجلة الانقلابات تعود إلى الدوحة.





وأضاف النشطاء: أن خلافات بدأت تدب في الأسرة القطرية الحاكمة، قد تطيح بتميم من حكم الإمارة، وأن الأمر لن يكون بالجديد على نظام الحكم القطري؛ حيث سبق أن أطاح تميم بن حمد بانقلاب ناعم بوالده.





وتداول مغردون خلال هاشتاج آخر حمل عنوان صراعات قطرية تطيح بتميم، ونشروا معلومات مفادها احتمالية صدور قرار بتعيين محمد بن حمد بن خليفة أميرًا لقطر بدلًا من تميم بن حمد، وكتب أحدهم: "صراعات قطرية - قطرية قد تعصف بدويلتهم، الممول الأول للإرهاب في جميع أنحاء العالم".





وأضاف حساب آخر: "رغم كثرة الانقلابات في هذه الدويلة إلا ان سياستها تبقى كما هي لن تتغير مادامت موزة موجودة، يذهب أمير ويأتي آخر، وتبقى موزة مظلة للجميع، وهذا يعني أن موزة هي الحاكم الفعلي لقطر، وهي الراعي الرسمي لسياستها.



