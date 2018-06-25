مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا بث مباشر - كورة لايف مشاهدة مباراة المغرب واسبانيا

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معلومات عن مشاهدة المغرب وأسبانيا اليوم اسبانيا Vs المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب كالينغراد, المعلقين : جواد بدة (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن 4k) .

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