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بوتين يوقع مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:01 م
بوتين يوقع مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري
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الفجر السعودي
 
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإنشاء مجمع علمي تقني عسكري على ساحل البحر الأسود جنوبي روسيا.

ويقع المجمع التابع لوزارة الدفاع الروسية بمدينة أنابا في إقليم كراسنودار، وتبلغ مساحته 17 هكتارا. ويضم المجمع مركزا لمعالجة البيانات، مزودا بأحدث الحواسب والمعدات، ومنصات لإجراء التجارب العلمية، بالإضافة إلى مساكن للعاملين فيه ومجمع رياضي وأسباب الراحة. حسب ما نقلت "روسيا اليوم"

ويتضمن برنامج الأبحاث العلمية نحو 40 من المشاريع التي تنفذ بشكل مشترك مع المؤسسات الصناعية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع افتتاح المجمع في سبتمبر عام 2018، وسيبدأ العمل بكامل طاقته في عام 2020.

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