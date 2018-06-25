مرتضي يحسم موقف شيكابالا ومحمد إبراهيم مع الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الموقف بشأن رحيل محمد إبراهيم وشيكابالا لاعبا الفريق خلال الفترة القادمة.





وقال مرتضى: "محمد إبراهيم متمسكين به ولا مجال لرحيله عن الزمالك وهو لاعب منضبط منذ بداية فترة الإعداد".





وتابع: "مشكلة محمد إبراهيم في وكيله الذي قام بإرسال 100 رسالة لتركي آل شيخ من أجل بيع محمد إبراهيم لنادي الإهرام".





وعن شيكابالا قال: علق "متمسكين به وهو قال أريد الإعتزال في الإسماعيلي وأقول له لن ترحل".





واختتم ساخرًا: "بعد الـ19 بطولة كأس و18 بطولة دوري الذي حصلت عليهم مع الزمالك فلن ترحل عن الفريق".