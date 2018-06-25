مرتضي يحسم موقف شيكابالا ومحمد إبراهيم مع الزمالك
الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:01 م
هاني عصام ورامي بشاي
وقال مرتضى: "محمد
إبراهيم متمسكين به ولا مجال لرحيله عن الزمالك وهو لاعب منضبط منذ بداية فترة
الإعداد".
وتابع: "مشكلة محمد
إبراهيم في وكيله الذي قام بإرسال 100 رسالة لتركي آل شيخ من أجل بيع محمد إبراهيم
لنادي الإهرام".
وعن شيكابالا قال: علق
"متمسكين به وهو قال أريد الإعتزال في الإسماعيلي وأقول له لن ترحل".
واختتم ساخرًا: "بعد
الـ19 بطولة كأس و18 بطولة دوري الذي حصلت عليهم مع الزمالك فلن ترحل عن
الفريق".
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