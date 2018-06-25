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فاران يعلق على ارتداء شارة الديوك الفرنسية أمام الدنمارك

الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:00 م
فاران يعلق على ارتداء شارة الديوك الفرنسية أمام الدنمارك
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ريهام عبد المحسن
 
صرح رافاييل فاران نجم فرنسا بأن ارتداؤه شارة قيادة منتخب بلاده في مباراته غداً أمام الدنمارك في الجولة الأخيرة من كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا دليل على ثقة ديشامب المدير الفني لفرنسا به.

وقال فاران في تصريحات صحفية : "كريستيان إريكسن لاعب جيد فهو قادر على كسر الخطوط بالتمريرات وإيجاد المساحات، الأمر متروك لنا لتقليل المساحات أمامه".

وأضاف : "بريسنل كيمبيمبي لاعب ذو جودة ولدينا تفاهم جيد فيما بيننا، هو يملك خبرة دولية أقل ولكن لديه بالفعل إمكانيات عظيمة".

واختتم فاران تصريحاته قائلاً : "حمل شارة القيادة هي اختيار المدرب وعلامة على ثقته بي، هي دائماً نفس المسؤولية في كل مرة أُتيحت لي الفرصة لارتداء الشارة".
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