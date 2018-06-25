متحدث "الري": لا نريد ضياع الكثير من الوقت وهدفنا حماية نهر النيل (فيديو)
الإثنين 25/يونيو/2018 - 08:00 م
جهاد جمال
قال الدكتور حسام إمام، المتحدث باسم وزارة الري، إنه من حق المواطن المصري أن يرى نهر النيل بالشكل النظيف والنقي، مشيرًا إلى أن من حق كل مصري أن يجد الماء دون أن يصاب بالمرض.
وتابع أمام، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحياة"، مساء الإثنين، نحن نحافظ على صحة المواطن من خلال ازالة التعديات على نهر النيل، معقبًا على إزالة بعض البيوت قائلًا: "يعني نسيبهم يعيشوا وبقية المواطنين يموتوا".
وأضاف المتحدث باسم الري، التعديات على النيل تعمل على إضرار بالغة للمواطن، مشيرًا إلى أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت في اتخاذ خطوات جدية ويقابلها وعي جماهيري، مستكملًا: احيانًا نقابل بعض التحديات من بعض المواطنين، ولكن المستفيد في النهاية هو المواطن، لافتًا إلى أنه يوجد الكثير من الأخطاء ولكن أصبح لدينا فرصة للإصلاح، قائلًا: نحن لا نريد ضياع الكثير من الوقت وهدفنا حماية النهر.
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