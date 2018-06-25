متحدث "الري": لا نريد ضياع الكثير من الوقت وهدفنا حماية نهر النيل (فيديو)

قال الدكتور حسام إمام، المتحدث باسم وزارة الري، إنه من حق المواطن المصري أن يرى نهر النيل بالشكل النظيف والنقي، مشيرًا إلى أن من حق كل مصري أن يجد الماء دون أن يصاب بالمرض.

وتابع أمام، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحياة"، مساء الإثنين، نحن نحافظ على صحة المواطن من خلال ازالة التعديات على نهر النيل، معقبًا على إزالة بعض البيوت قائلًا: "يعني نسيبهم يعيشوا وبقية المواطنين يموتوا".



