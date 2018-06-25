مرتضى منصور: طارق حامد مستمر مع الزمالك بشرط

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن الموقف النهائي لطارق حامد لاعب الفريق الابيض.

وقال منصور بان اللاعب كان يحصل في عقده القديم على 3 مليون و800 الف جنية بوجود شرط جزائي بقيمة 2 مليون دولار.

واشار منصور الى إمكانية رحيل طارق في يناير القادم دون الرجوع او العودة إلى الزمالك.

وتابع : أحمد الشناوي وقع على عقود تجديده في نادي الزمالك بقيمة 10 مليون عن كل موسم، بعد اعتراف الحارس بجلوسه مع مسؤولو الأهلي.





كل عقد يتم تجديده مع اي لاعب يكون له 4 نسخ مثلما فعلت مع الشناوي ولكن طارق حامد هناك نسختين معه وبدون هذه النسخ لا يعتبر العقد ساري، اللاعب وقع العقد بقيمة 7 مليون و700 الف جنية عن الموسم الواحد.





وأشار الى أن وكيل طارق حامد قام بسرقة نسختين من 4 نسخ بعدما غادرت النادي، وحصل على النسختين من ايمن حافظ وإسماعيل يوسف.





وكشف منصور عن مفاجأة بان النسختين الموجودين في النادي طارق لم يوقع على واحدة منهم، ارحب بطارق حامد في نادي الزمالك لمدة 20 سنة ولكنه لابد ان يعود بالنسختين، عندما يعود من روسيا سنحسم الامر بشكل نهائي.