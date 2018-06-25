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"قلب أمه" يصل للمليون التاسع بعد ١٠ أيام من طرحه بدور العرض

الإثنين 25/يونيو/2018 - 07:58 م
قلب أمه يصل للمليون التاسع بعد ١٠ أيام من طرحه بدور العرض
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أحمد رمضان متولي
 

حقق فيلم "قلب أمه" للنجمان هشام ماجد وشيكو، إجمالى إيرادات وصلت إلى ٨ مليون و٧٩٥ ألف و١٦٣ جنيه منذ عرضه من ١٠ أيام بدور العرض السينمائية احتفالا بعيد الفطر حتى الآن.

 

الفيلم أشاد بهعدد كبير من النقاد من ضمنهم الناقد طارق الشناوي ومحمود عبد الشكور وماجده خيرالله وغيرهم العديد فى عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

"قلب أمه" بطوله كل من هشام ماجد وشيكو ونور قدرى ودلال عبد العزيز ومحمد ثروت ونجوم snl بالعربي محمود الليثي وأحمد سلطان، من إنتاج احمد السبكي، وإخراج عمرو صلاح.

"قلب أمه" يصل للمليون التاسع بعد ١٠ أيام من طرحه بدور العرض
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