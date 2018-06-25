مباراة المغرب الان
الإثنين 25/يونيو/2018 - 07:58 م
الفجر الرياضي
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معلومات عن مشاهدة المغرب وأسبانيا اليوم اسبانيا Vs المغرب، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب كالينغراد .
موعد مشاهدة المغرب وأسبانيا يوتيوب مباراة المغرب وأسبانيا في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة المغرب وأسبانيا مباشر لايف المغرب وأسبانيا بث حي اليوم 25-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة المغرب وأسبانيا اليوم.
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