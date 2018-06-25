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مدرب السعودية: الفوز على مصر مستحق.. وكنا نتوقع مستوي مختلف في مباراة الافتتاح

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:53 م
مدرب السعودية: الفوز على مصر مستحق.. وكنا نتوقع مستوي مختلف في مباراة الافتتاح
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أحمد عصام
 

أكد خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، أن التشكيلة التي وضعها لجميع المباريات الثلاث كانت هي الأنسب في كأس العالم.

وقال بيتزي في تصريحات صحفية عقب المباراة : "‏ بعد هدف المنتخب المصري الأول، وتمكنا من الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات المباراة، ولم يتمكن المنتخب الخصم من صناعة أكثر من فرصة بعد ذلك، لذا أرى بأن هذا الفوز مستحق".

وواصل : "‏علي أن أقول بأننا كنا نتوقع مستوى مختلف في مباراة الافتتاح ضد روسيا، لذا تفاجئنا كثيرًا بما حدث أثناء تلك المباراة".

وتابع : "‏بالنسبة لبقائي للفترة القادمة، الاتحاد السعودي هو من يحدد بقائي من عدمه".

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