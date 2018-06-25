تنفيذ 181 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بـ 9 محافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وأتهدفت الحملة محافظات ( سوهاج؛ قنا؛ والمنوفية؛ والقليوبية؛ والأقصر؛ والشرقية؛ والبحيرة؛ وكفر الشيخ؛ والدقهلية ) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة؛ أسفرت عن تأمين تنفيذ 181 قرار إزالة لحالات تعدي متنوعة؛ خلال 24 ساعة.