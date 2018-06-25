القضاء الإداري يوقف إنتاج أدوية سكر تحتوى على مركب Sitagliptin

ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وزير الصحة ومساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة بوقف تصنيع أو إنتاج أو بيع المستحضرات الطبية التى تحتوى على مركب Sitagliptin لعلاج السكر، كما إلزامت شركة ماركيريل لصناعة الأدوية بالامتناع عن ترويج أو توزيع المستحضرات التى يحتوى على هذا المركب لحصوله على براءة اختراع لصالح شركة أخري.





وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلية ينص على أن : ( يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواءً أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج





وأضافت بأن المادة (60) نصت على أن ( لا يتم تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص إلا إذا أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزارة الصحة العمومية وتؤلف من رئيس وتسعة أعضاء





واستندت حيثيات الحكم على أن المُشرع قد حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة المشار إليها بالمادة (59) إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة ، وذلك بموجب طلب يقدم من ذوى ، ولا يتم هذا التسجيل إلا إذ أقرته اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية المشكلة لهذا الغرض ، وقد خول المشرع هذه اللجنة الحق فى رفض تسجيل أى مستحضر صيدلى خاص ولكن مع إبداء الأسباب لهذا الرفض





وأضفى المُشرع صفة النهائية على قرارات تلك اللجنة ولم يخضعها للتصديق من أية سلطة إدارية ، كما أعطى المشرع فى قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 للمخترع حماية قانونية لاختراعه لمدة عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب الاختراع وتخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة ، إذا قام بتسويقها فى أية دولة أو رخص للغير بذلك .





وثبت يقينًا لدي المحكمة بأن تقدمت الشركة المدعية "ميرك شارب أند دوم " الى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في عام ٢٠٠٢ بطلب لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى (مثبطات انزيم داى ببتيديل المحتوى على حلقة غير متجانسة من حلقات البيتا أمينو للعلاج أو الوقاية من مرض السكر ) وفي عام ٢٠٠٨ وافقت أكاديمية البحث العلمى على الاختراع ، وأصدرت براءة الاختراع ويدخل ضمن الحماية لهذا الاختراع مركب Sitagliptin ، وفي ٢٠١٢ وافقت وزارة الصحة على تسجيل ٣ مستحضرات صيدلية تحت مسمى 24827 Glaptivic 100g sitagliptin 24828 glaptivia 50/500 sitagliptin+meiformin 24829 glaptivic 50/1000 sitagliptin+meiformin ، لصالح شركة ماركيرل للصناعات الدوائية – ولما كانت تلك المستحضرات يدخل فى تركيبها مركب Sitagliptin والذى يتمتع بالحماية القانونية ضمن براءة الاختراع الممنوحة للشركة المدعية حتى عام 2022 ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالموافقة على تسجيل تلك المستحضرات يكون قد صدر بالمخالفة للقانون.





وذكرت الحيثيات بأن محكمة جنح طنطا الابتدائية قضت بتغريم شركة ماركيرل للصناعات الدوائية بمبلغ ١٠٠ الف جنيه لتعديها على براءة الاختراع الخاصة بالشركة المدعية بإنتاجها تلك المستحضرات سالفة البيان ، ولما كان هذا الحكم الجنائى مقيد للمحكمة الماثلة بما قطع به من أن الشركة قد تعدت على براءة الاختراع الخاصة بالشركة المدعية عن طريق إنتاج المستحضرات لذلك رأت المحكمة بأن القرار المطعون فيه بالموافقة على تسجيل تلك المستحضرات قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما تقضى المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم تصنيع أو إنتاج أو ترويج أو بيع أى من تلك المستحضرات.