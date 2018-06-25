بث حي HD كورة لايف بث مباشر مباراة البرتغال وايران بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة البرتغال وايران مباشر كورة

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موعد مباراة ايران والبرتغال

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:00 مساءاً بتوقيت العراق . 8:00 مساءاً بتوقيت السودان . 9:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 7:00 مساءاً بتوقيت تونس . 7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 9:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:00 مساءاً بتوقيت قطر. 6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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