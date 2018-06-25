ألمانيا: القبض على حارس شخصي سابق لبن لادن

أعلنت مدينة بوخوم الألمانية القبض على حارس شخصي سابق للزعيم المقتول لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في انتظار ترحيله.





وذكر متحدث باسم مجلس مدينة بوخوم اليوم الإثنين أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا سحبت عائق الترحيل الذي كان معترفاً به حتى وقت سابق.





وأوضح أن الشرطة ألقت القبض على سامي.أ. اليوم عندما كان يستوفي شرط التسجيل اليومي لدى مخفر الشرطة.





وأكد أنه يمكن حالياً ترحيل سامي .أ. من خلال القرار الأخير لهيئة شؤون اللاجئين.





ويعيش التونسي سامي.أ، منذ 2005 في بوخوم، غرب ألمانيا، ولديه زوجة وأطفال.





وصنفته وزارة الداخلية المحلية لولاية شمال الراين فيستفاليا التي تضم المدينة "مصدر خطر على الأمن" بسبب ماضيه الإرهابي.





يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمدينة مونستر، أكدت في إبريل 2017، أن الرجل مهدد "باحتمال كبير بالتعرض للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة " إذا عاد إلى تونس.