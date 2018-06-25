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محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع المونديال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:43 م
محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد وداع المونديال
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علي نبوي
 
وجه محمد صلاح لاعب منتخب مصر رسالة إلى الجماهير المصرية عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس العالم بروسيا، من الدور الأول.


وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة :"أوجه الشكر لكل الناس التي وقفت بجوار منتخب مصر، مشيرا إلى ان الموضوع كان صعبا جدا وهناك مجموعة من اللاعبين الصغار ولا يمتلكون الخبرات الكبيرة".


وأضاف "لم نصعد كأس العالم منذ 28 عاما وأعتذر للجميع، وإن شاء الله نكون منحمسين لكأس العالم المقبل، وأعتذر للجماهير المصرية".

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