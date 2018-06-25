رسميا.. كوبر يرحل عن المنتخب بعد فضيحة المونديال

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الشكر إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عقب الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم.





وودع المنتخب الوطني، منافسات البطولة بعد تلقيه ثلاثة هزائم متتالية أمام الأوروجواي بهدف دون رد، وأمام روسيا بثلاثية مقابل هدف، وأمام السعودية بهدفين مقابل هدف، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى بدون أي رصيد من النقاط.





ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الوطني، إلى القاهرة صباح غدٍ الثلاثاء قادمة من روسيا، عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم.



