الحضري: نعتذر للشعب المصري وحصلنا على لقب في المونديال

قدم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر اعتذاره إلى جماهير الكرة المصرية عقب الخسارة التي تلاقها الفراعنة في 3 مباريات ببطولة كأس العالم بروسيا.









وقال الحضري عقب نهاية اللقاء "الحمد لله على كل حال وهذه هي كرة القدم، استقبلنا هدفا في أخر الشوط الأول، ثم مني مرمانا بهدف اخر في الثانية الأخيرة من الشوط الثاني".





وأضاف "لم يقصر أحد من اللاعبين، وبذلوا فصارى جهدهم وكنا نأمل في إسعاد الجماهير لكن هذه كرة القدم".









وتابع "بتأسف للشعب المصري نيابة عن زملائي الخسارة في 3 مباريات ببطولة كأس العالم وكنا نسعى لتحقيق الأفضل".









وحول تحقيقه انجازا باعتباره أكبر لاعب مشاركة في بطولة كأس العالم قال :"خرجنا بلقب لمصر كلها وليس للحضري فقط، وأتمنى أن يبقى بإسم مصر".



