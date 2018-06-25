خالد الجندي: لا يجوز الانتحار مهما كانت الحجة والظروف

أوضح الشيخ خالد الجندي، العالم الأزهري، أن التكيف الشرعي للانتحار هو قتل النفس، مستشهدا بقوله تعالى: "ومن يقتل مؤمن متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما"، مستكملا: "كده في 5 مصائب مستنياه".





وتابع الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المنتحر وقاتل النفس ينتظره عند الله 5 عقوبات في الآخرة.



