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خالد الجندي: لا يجوز الانتحار مهما كانت الحجة والظروف

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:38 م
خالد الجندي: لا يجوز الانتحار مهما كانت الحجة والظروف
خالد الجندي
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جهاد جمال
 
أوضح الشيخ خالد الجندي، العالم الأزهري، أن التكيف الشرعي للانتحار هو قتل النفس، مستشهدا بقوله تعالى:  "ومن يقتل مؤمن متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيما"، مستكملا: "كده في 5 مصائب مستنياه".

وتابع الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المنتحر وقاتل النفس ينتظره عند الله 5 عقوبات في الآخرة. 

وأضاف العالم الأزهري، لا يُدخل على الرحمن الرحيم إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى بالزيارة، مستكلا: لذلك لا يجوز الانتحار مهما كانت الحجة والظروف. 
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