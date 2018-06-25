"جمارك الدخيلة" تحقق 1.2 ضرائب ورسوم المحصلة بجمارك خلال مايو

بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الوارد النهائى بالإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر مايو 2018، حوالي 6381 شهادة جمركية.





وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع وأقمشة وأخشاب ومجمدات وأمتعة شخصية، كما بلغ عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الدروباك 1071 شهادة جمركية والترانزيت 261 شهادة جمركية.





وبلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها خلال نفس الشهر من جمارك الدخيلة 947 شهادة صادر نهائى.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 181 مليونا و445 ألفا و603 جنيهات، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 976 مليونا و293 ألفًا و774 جنيها كما بلغت الرسوم المحصلة كأمانات 41 مليونا 383 ألفًا 786 جنيها.





كما تم تحصيل مبلغ 3 ملايين و780 ألفًا 278 جنيها كرسوم صادر وتحصيل غرامات بالمركز المطور عن الرسائل الواردة بمبلغ 395 ألفًا 950 جنيها.





وبلغ عدد الشهادات المحصل عنها زيادات أوزان بمعرفة إدارة المنافذ الجمركية 1025 شهادة بمبلغ 2 مليون و551 ألفًا و778 جنيها.





وبلغت حصيلة بيع البضائع خلال جلسة المزاد العلنى التى أقيمت خلال شهر مايو 2 مليون و457 ألفا و780 جنيهًا.