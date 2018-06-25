وزير المالية الأردني الأسبق: الحكومة تسعى لتخفيض النفقات

قال محمد أبو حمور وزير المالية الأردني الأسبق، إن ملك الأردن، وجهه الحكومة المكلفة بتخفيف الأعباء على المواطنين، والتركيز على جانب النفقات من خلال ترشيدها واإحكام الإنفاق بها، مشيرًا إلى أن الحكومة فى أول مؤتمر صحفي لها بعد تكليفها أعلنت على إصدار حزمة من الإجراءات مقدارها 15 مليون دينار، لضبط النفقات وترشيدها، وهي النفقات المتعلقة بالأثاث والسفر والضيافات.





وأضاف "أبو حمور" إن إجراءات التقشف وهى حوالى 150 مليون دينار سوف تعمل على مساعدة الحكومة على تقليل العجز فى الموازنة.





وأوضح أن الحكومة تعمل على تخفيض النفقات حتى لا تفرض إجراءات ضريبية على المواطن تجعله لا يتحمل المزيد من هذة الضرائب وبالتالى خفض نفقاتها يجعلها لا تحتاج المزيد على فرض الضرائب بسبب فرض صندوق النقد الدولى، الذي يفرض على الحكومة تخفيض ميزان العجز فى الميزانية 300 مليون ديرهم.





وأشار إلى أن الحكومة خفضت عجز الميزانية من خلال ضبط النفقات وليست زيادة الإجراءات.