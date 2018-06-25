ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:34 م
وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)
طباعة
كرستينا عياد
 
افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فعاليات التدريب اللوجيستي للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية في إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور ا. د محمد علي إبراهيم، مستشار الوزير لشؤون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطني للمبادرة .

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، سيتم منح شهادات احترافية من الجمعية الاوروبية للوجستيات في مجال اللوجيستيات وسلاسل الامداد لعدد 100 متدربا من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، بالاضافة إلي تدريب عدد 25 متدربا ليصبحوا مدربين متخصصين في مجالات اللوجيستيات وسلاسل الإمداد. وقد تم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس من المعهد القومي للنقل ومن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالاضافه إلي تدريب 100 متدربا من العمالة الحرفية علي أعمال المخازن والصحة والسلامه طبقا للاشتراطات الدوليه، علما بأنه تبدأ الدوريات اعتبارا من 25 يونيو حتي منتصف أكتوبر 2018.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سوف تعقد ندوتين الاولي عن الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018 بمقر وزاره النقل بالقاهره  والثانيه عن المنصات اللوجيستيه يوم 4 أكتوبر 2018 بمقر الوزاره وذلك لنشر الوعي اللوجيستي وإبراز اهميه اللوجيستيات لكافه الأنشطة.
وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)
وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)
وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)
وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)
وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)
المزيد عن: وزارة النقل أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
2
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 7:10:05 PM