وزير النقل يتبنى مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (صور)

افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، فعاليات التدريب اللوجيستي للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية في إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور ا. د محمد علي إبراهيم، مستشار الوزير لشؤون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطني للمبادرة .





وبحسب البيان الذي صدر اليوم، سيتم منح شهادات احترافية من الجمعية الاوروبية للوجستيات في مجال اللوجيستيات وسلاسل الامداد لعدد 100 متدربا من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، بالاضافة إلي تدريب عدد 25 متدربا ليصبحوا مدربين متخصصين في مجالات اللوجيستيات وسلاسل الإمداد. وقد تم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس من المعهد القومي للنقل ومن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالاضافه إلي تدريب 100 متدربا من العمالة الحرفية علي أعمال المخازن والصحة والسلامه طبقا للاشتراطات الدوليه، علما بأنه تبدأ الدوريات اعتبارا من 25 يونيو حتي منتصف أكتوبر 2018.





كما تجدر الإشارة إلى أنه سوف تعقد ندوتين الاولي عن الاتجاهات الحديثة في اللوجستيات يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018 بمقر وزاره النقل بالقاهره والثانيه عن المنصات اللوجيستيه يوم 4 أكتوبر 2018 بمقر الوزاره وذلك لنشر الوعي اللوجيستي وإبراز اهميه اللوجيستيات لكافه الأنشطة.