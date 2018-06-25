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مشاهدة مباراة البرتغال.. بث مباشر البرتغال وإيران اون لاين اليوم 25-6-2018 في كأس العالم 2018

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:33 م
مشاهدة مباراة البرتغال.. بث مباشر البرتغال وإيران اون لاين اليوم 25-6-2018 في كأس العالم 2018
البرتغال وإيران
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محمد الشيخ
 
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معلومات عن مشاهدة البرتغال وإيران اليوم ايران Vs البرتغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 2، الملعب : موردافيا أرينا .

موعد مشاهدة البرتغال وإيران يوتيوب مباراة البرتغال وإيران في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة البرتغال وإيران مباشر لايف البرتغال وإيران بث حي اليوم 25-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة البرتغال وإيران اليوم.

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