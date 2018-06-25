عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على مصر

علق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، على فوز المنتخب السعودي على مصر بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم.





قال تركي، خلال فيديو له: "الحمد لله مشاركة مرضية وهذه ثاني أفضل مشاركة للمنتخب السعودي في كأس العالم، لعب محمد صلاح وفوزنا ولولا الحضر وأخطاء حكم المباراة لحققنا نتيجة تاريخية".





تابع: "نوعدكم بالأفضل أنا سمعت أن اتحاد الكرة سيتخذ قرارات أتمنى أن تصب في مصلحة الكرة السعودية".





واصل: "مبروك لكم، تستحقون ذلك وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة أفضل، مباراة اليوم قدمنا مستوى كانت المفروض تنتهي بنتيجة أكبر، مباراتنا السابقة كان فيها أخطاء ومواجهة روسيا للنسيان".



