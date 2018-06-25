خبير استراتيجي: "أردوغان" يبحث عن عودة الدولة العثمانية من خلال المشرق العربي

أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك خلل أيدلوجيا بين مصر وتركيا في ظل حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاصة بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن هناك قنوات تركية تسعى لهدم مصر.





وأضاف "غباشي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد، مساء الإثنين أن "أردوغان" أحدث إشكالية كبيرة في الداخل التركي منذ عام 2001 إلى 2018، موضحًا أن "أردوغان" أدخل تعديلات دستورية غيرت النظام السياسي في تركيا الذى أنشأ منذ عهد كمال أتاتورك، فضلًا أنه أدخل الجيش التركي في ثكناته ليمارس دوره فقط.



