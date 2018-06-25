رئيس قطاع الآثار الإسلامية يتابع مشاريع الترميم بمدينة طنطا (صور)

توجّه د. جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهوديةk إلي مدينة طنطا في جولة تفقدية إلي سبيل علي بك الكبير ومسجد عز العرب ومسجد المنشاوي ومسجد سيدي أحمد البدوي.









وقال "مصطفى"، إن تلك الزيارة جاءت في إطار المتابعة الميدانية لمشاريع الترميم والتطوير بمناطق آثار الوجه البحرى وسيناء.









وأضاف أن الجولة بدأت بمتابعة الإجراءات الجارية لنقل سبيل على بك الكبير من موقعه الحالي وعرض بعض الأماكن المقترحة لأختيار الموقع الأنسب له، أما مسجد عز العرب فهو يعاني من سوء حالته الإنشائية وجاري دراسة امكانية وضع خطه لترميمة.









وتفقد د. مصطفي الحالة الإنشائية والأثرية لمسجد المنشاوى والذي تم تسجيلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية ليكون الأثر رقم ٣٦ بمنطقة آثار الغربية، وشملت الزيارة تفقد أعمال الصيانة والترميم بمسجد سيدى أحمد البدوي، ودراسة افضل المواقع بالمسجد لإنشاء متحف مقتنيات سيدى احمد البدوي والموجوده حاليا بمخزن المسجد بحيازة وزارة الأوقاف.









ويعد مسجد سيدي أحمد البدوي أكبر مساجد مدينة طنطا بشمال مصر، وبه ضريح أحمد البدوي، أحد أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية من أهل السنة.