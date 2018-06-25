تأجيل محاكمة 33 إخوانيًا إلى جلسة 27 سبتمبر بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة 33 متهما من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية بينهم الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية سابقا، وصبحي صالح القيادي بالجماعة إلى جلسة 27 سبتمبر القادم لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.



أصدر القرار المستشار عبدالله عبد القادر الكيلاني رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد فاروق عبد اللطيف، وخالد محمد صقر، وأمانة سر محمود مصطفى.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد والتخريب والتجمهر وتعطيل وسائل النقل ومؤسسات الدولة عن عملها.



تعود الأحداث الي 3 يوليو عام 2013 عندما أقدم المتهمون على الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة الاخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون وهى جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى منهجين الإرهاب طريقا لتحقيق تلك الأغراض.



وشهد محيط المحكمة تشديد الإجراءات الأمنية، بعد رفع حالة الاستنفار الأمني من قبل قوات الشرطة.



