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خالد الجندي عن ظاهرة انتحار طلاب الثانوية: تنتظرهم 5 مصائب في الآخرة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:29 م
خالد الجندي عن ظاهرة انتحار طلاب الثانوية: تنتظرهم 5 مصائب في الآخرة
الشيخ خالد الجندي
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أعرب خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استنكاره ظاهرة الانتحار فى المجتمع المصرى، خاصة بين طلاب الثانوية العامة، قائلا: "من الناحية الشرعية قتل نفس عامدا متعمد، وجزاء المنتحر جهنم خالدًا فيها".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على  فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المنتحر تنتظر 5 مصائب فى الآخرة، وهى نار جهنم وغضب الله ولعنته والعذاب العظيم، والخلود فى جهنم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"

وتابع: "الواحد يقولك أنا تعبت فى الدنيا، خلاص أروح لربنا هو غفور رحيم، أنا بقوله هو أنت ينفع تدخل على حد مهم بدون استئذان".
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