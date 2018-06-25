خالد الجندي عن ظاهرة انتحار طلاب الثانوية: تنتظرهم 5 مصائب في الآخرة
الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:29 م
أعرب خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استنكاره ظاهرة الانتحار فى المجتمع المصرى، خاصة بين طلاب الثانوية العامة، قائلا: "من الناحية الشرعية قتل نفس عامدا متعمد، وجزاء المنتحر جهنم خالدًا فيها".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المنتحر تنتظر 5 مصائب فى الآخرة، وهى نار جهنم وغضب الله ولعنته والعذاب العظيم، والخلود فى جهنم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"
وتابع: "الواحد يقولك أنا تعبت فى الدنيا، خلاص أروح لربنا هو غفور رحيم، أنا بقوله هو أنت ينفع تدخل على حد مهم بدون استئذان".