خالد الجندي عن ظاهرة انتحار طلاب الثانوية: تنتظرهم 5 مصائب في الآخرة

أعرب خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن استنكاره ظاهرة الانتحار فى المجتمع المصرى، خاصة بين طلاب الثانوية العامة، قائلا: "من الناحية الشرعية قتل نفس عامدا متعمد، وجزاء المنتحر جهنم خالدًا فيها".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "المنتحر تنتظر 5 مصائب فى الآخرة، وهى نار جهنم وغضب الله ولعنته والعذاب العظيم، والخلود فى جهنم"، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"



