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جون كاسن: 20 ألف مصري يدرسون في النظام التعليمي البريطاني

الإثنين 25/يونيو/2018 - 06:28 م
جون كاسن: 20 ألف مصري يدرسون في النظام التعليمي البريطاني
جون كاسن
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أمنية فوزي
 

أكد جون كاسن، السفير البريطاني في مصر، أن هناك 20 ألف مصري يدرسون للحصول على شهادات من النظام التعليمي البريطاني.

وأوضح "كاسن"، خلال تصريحاته المذاعة عبر فضائية "أون لايف" اليوم الإثنين، أن هناك زيادة 30% في عدد الدارسين منذ 4 سنوات، متابعًا: "لدينا طموح لتوفير فرص أكثر، وننشأ شراكات جديدة من خلال الوفد الذي زار مصر اليوم".

وطالب بالإتاحة لآلاف أخرى من الطلاب تستفيد من قوة الأبحاث والتعليم في بريطانيا.
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