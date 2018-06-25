طريقة تنظيف سماعات الأذن.. تعرفي عليها

تعد سماعات الأذن من الأدوات المهمة التي يجلبها الشخص في كل مكان لسماعه الأغاني وتشغيل الفيديوهات المختلفة، لذا يجب عليك الاهتمام بها وتنظيفها جيدًا لمنع تراكم الجراثيم بداخلها، عن ريق اتباع الخطوات التالية:-





لتنظيف رأس السماعة:-

أحضري فرشاة أسنان غير مُستخدمة وحركيها الفرشاة على أماكن خروج الصوت من السماعة، ثم كرري العملية عدة مرات حتى يتساقط كل شيء عالق بالسماعة.





استخدمي أعواد تنظيف الأذن أحضري واحدة منها ثم أضيفي إليها القليل من الكحول، وامسحي أماكن خروج الصوت بالعود القطني، ثم كرري هذه العملية عدة مرات حتى يزول أي أثر للشوائب الموجودة بالسماعة.





أحضري مناديل ورقية سميكة ثم أضيفي في طبق قليلًا من الصابون السائل المخصص لقتل الجراثيم، ثم ضعي قليلًا منه على المناديل وامسحي أماكن خروج الصوت بها، ثم أحضري منديلًا آخر وأضيفي إليه قليلًا من الماء، وامسحي مكان خروج الصوت في السماعة أكثر من مرة حتى يزول أثر مسحوق الصابون تمامًا ثم اتركيها تجف.





لتنظيف سماعة السلك

أحضري قليلًا من صابون الأطباق وضعيه في طبق، ثم أضيفي إليه قليلًا من الماء البارد، وأحضري فرشاة أسنان ذات أسلاك ناعمة، ضعي الفرشاة في الخليط السابق ذكره، ثم مرريها على أسلاك السماعة أكثر من مرة حتى تختفي الأوساخ تمامًا، ضعي الفرشاة في قليل من الماء الدافئ، ثم مرريها مرة أخرى على الأسلاك، حتى يزول أثر المسحوق تمامًا، أحضري ورق مناديل سميك، ثم مرريه على أسلاك السماعة، حتى تجف تمامًا.





أحضري قليلًا من الكحول وضعيه في طبق، ثم أحضري عود تنظيف الأذن وضعيها في الكحول لمدة ثانية.

مرري عود تنظيف الأذن على أسلاك السماعة، حتى تختفي الأوساخ تمامًا.

أحضري عودًا آخر لتنظيف الأذن، وضعيه في قليل من الماء الدافئ، ومرريه على أسلاك السماعة حتى يختفي أثر الكحول تمامًا.





أحضري ورق مناديل سميك، وقليلًا من الماء الدافئ.





اسكبي قليلًا من الماء على المناديل، ثم مرري المناديل على أسلاك السماعة، حتى تختفى الأوساخ تمامًا وتعود إلى شكلها الطبيعي.





طريقة تنظيف سماعات الأذن السيليكون:

أحضري قليلًا من الماء الدافئ، وضعي به قليلًا من سائل تنظيف الصحون.

أحضري عودًا من أعواد تنظيف الأذن، ثم ضعيه في الخليط السابق ذكره.

أحضري سماعة الأذن وانزعي الطبقة السيليكون الخارجية للسماعة، ثم نظفيها بعود الأذن الذي تم وضعه في سائل التنظيف.

أحضري مناديل سميكة وبلليها بقليل من الماء الدافئ، وامسحي بها الطبقة السيليكون للتخلص من أثر سائل التنظيف.





لتنظيف جسم السماعة:

أحضري عودًا من أعواد تنظيف الأذن، وضعي عليه قليلًا من الكحول، ثم مرري العود على الجسم الداخلي للسماعة للتخلص من أي شوائب عالقة.

أحضري ورق مناديل سميك، وضعي عليه قليلًا من الماء الدافئ، ثم امسحي جسم السماعة جيدًا للتخلص من أثر الكحول.

أعيدي طبقة السيليكون لجسم السماعة مرة أخرى، وبهذه الطريقة تحصلين على سماعة أذن نظيفة تمامًا.





إرشادات عامة اتبعيها عند تنظيف سماعتك:

احرصي على استخدام نسبة قليلة من الكحول عند استخدامه لمسح سماعات الأذن، حتى لا يسبب لكِ التهابات في أذنيك.

ابتعدي تمامًا عن تنظيف وتجفيف سماعات الأذن باستخدام المروحة أو مُجفف الشعر، لأنها من الممكن أن تُسبب تآكلًا في الوحدة الداخلية للسماعة وبالتالي تلفها.