كنزة بوهلال بين خالد يوسف وتركيا

تستعد الممثلة المغربية كنزة بوهلال، لخوض أول تجاربها في التمثيل في مصر.

وحظيت كنزة، بدعم كبير من المخرج خالد يوسف، حيث قرر تبنيها فنيا، وهو ما دفعها للاستقرار في مصر من أجل الحصول على دروس مكثفة في اللهجة المصرية، وتطوير قدراتها الأدائية والتمثيلية.

ظهور كنزة، إلى جانب المخرج الكبير خالد يوسف خلال العرض الخاص لفيلمه الأخير "كارما" سلط كل الأضواء لهذا الوجه الغير المألوف على الوسط الفني المصري.

من جانب آخر، تعيش كنزة نجاح مسلسلها الأخير "من أجلها" الذي عرض حصريًا على قناة سعودية، والذي سيعرض في الأسابيع على قنوات مفتوحة.

وتستعد كنزة بوهلال للسفر لتركيا من أجل تصوير سلسلتها الجديدة "فندق شهر العسل"، والعمل الذي يضم وجوها من مختلف الدول العربية، هو من إنتاج شركة الصدف وإخراج عمر الديني.