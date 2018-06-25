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الاتحاد يتعاقد مع مدافع طنطا

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:07 م
الاتحاد يتعاقد مع مدافع طنطا
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محمد الصو
 

نجح مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في الحصول على خدمات محمود مسعد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وأشار مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة ل"الفجر الرياضي"، أن مسعود وقع على عقود انتقاله لمدة ثلاثة أعوام بداية من الموسم المقبل.


ومن المقرر أن ينهي مسؤولو زعيم الثغر المفاوضات بشكل رسمي مع طنطا، للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وانضمامه للتدريبات خلال الفترة المقبلة.


ويسعى الاتحاد السكندري بقيادة محمد عمر المدير الفني، في تدعيم صفوفه من أجل تحقيق مركز متقدم له خلال مشاركته بالدوري المصري الممتاز العام المقبل.

المزيد عن: كورة طنطا رياضة الاتحاد السكندري
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