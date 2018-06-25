شاومي تكشف عن هاتفها "Redmi 6 Pro" بسعر رخيص وكاميرا مزدوجة

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفها الجديد Redmi 6 Pro ضمن سلسلتها المعروفة بأسعارها المنخفضة والمناسبة للجميع، وبالرغم من سعر الهاتف المنخفض إلا أنه جاء مع كاميرا مزدوجة ونتوء في أعلى الشاشة.





ويأتي الهاتف مع شاشة بقياس 5.84 بوصة بأبعاد 19:9 بدقة 2280×1080 بكسل FHD+ بنتوء في الأعلى ولكن يمكن إخفاءه مع الشريط العلوي.





ويجلب الهاتف معه معالج سنابدراغون 625، كما يجلب معه 3 خيارات من الذاكرة والمساحة الداخلية، حيث أن النسخة الأولى تأتي مع ذاكرة رام 3 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، فيما تأتي النسخة الثانية مع ذاكرة رام 4 جيجابايت ومساحة تخزين 32 جيجابايت، أما النسخة الأخيرة فتأتي مع ذاكرة رام 4 جيجابايت ومساحة تخزين 64 جيجابايت.





وبالحديث عن الكاميرا، فإن Redmi 6 Pro يأتي بكاميرا أمامية 5 ميجابكسل، كما يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل و5 ميجابكسل، وكما هي العادة فإن الكاميرا ستأتي مع تقنيات شاومي للذكاء الاصطناعي، وستدعم بذلك خاصية الحماية بالتعرف على الوجه.





ويحتوي الهاتف على بطارية بقدرة 4000 ملي أمبير/ساعة، كما يأتي مع واجهة المستخدم MIUI 9. وبجانب التصميم الجميل، فإن الهاتف يأتي باللون الأسود الحجري، الذهبي الرملي، الزهري، الأزرق السماوي، والأحمر.





أما أسعار الهاتف، فستكون 155$ لنسخة 3 جيجا رام و32 جيجا مساحة، 185$ لنسخة 4 جيجا رام و32 مساحة، و200$ للنسخة الأقوى التي تأتي مع رام 4 جيجا ومساحة تخزين 64 جيجا.