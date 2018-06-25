دفاع ميرهان حسين لقاضي"كمين الهرم": هناك عذرًا قهريًا لغياب الفنانة عن الجلسة

قال دفاع الفنانة ميرهان حسين، لقاضي محكمة جنح الهرم في قضية اتهامها بـ"كمين الهرم"، إن هناك عذرًا قهريًا هو ما دفع "ميريهان" من عدم حضورها الجلسة.

وقدم دفاعها حافظتي مستندات تحوى أحدهم شهادة طبية رسمية معتمدة وصادرة من إحدى المستشفيات، ومعتمدة بختم نقابة الأطباء، والجهة الطبية التي ترأسها تفيد أن موكلته دخلت المستشفى، وأجرت عملية جراحية معقدة تستلزم تواجدها داخل المستشفى وعدم حضورها الجلسة.

وكانت النيابة العامة أحالت الفنانة ميرهان حسين إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما أحالت ضابطي قسم الهرم بتهمة التعدي على الفنانة ميرهان حسين وسبها وقذفها.

وشملت أوراق القضية العديد من التفاصيل تنوعت ما بين أقوال الفنانة في التحقيقات، وأقوال ضابطي الهرم "م.ت" و"إ.ب"، فضلاً عن أقوال السجينات الذين احتجزوا مع الفنانة قبل عرضها على النيابة وأفراد قوة الكمين الذين شاهدوا الواقعة، فضلاً عن فيديو الواقعة الذي تداولته العديد من المواقع الإخبارية.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالفنانة ميرهان حسين عدم وجود آثار لـ"هتك عرض"، بينما أكد وجود بعد الإصابات الناتجة عن الضرب بجسم صلب، كما كشف تفريغ الفيديو قيام الفنانة بسب وقذف ضباط قسم الهرم.

ونفت محتجزات قسم الهرم أمام النيابة تعدى الضباط على الفنانة أثناء احتجازها بالقسم، أو هتك عرضها، وقال أفراد قوة الكمين إن الفنانة تعدت بالضرب على ضابط قسم الشرطة بعد اقتحامها الكمين، فيما قال طبيب مستشفى الهرم والذى أجرى توقيع الكشف الطبي على الفنانة، إنها تعرضت لاعتداء وضرب فى مناطق متفرقة من الجسد.