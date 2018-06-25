سلمان الفرج أول سعودي يسجل في المونديال منذ 2006





سجل سلمان الفرج هدف التعادل لمنتخب السعودية في مرمى مصر عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 47 من عمر اللقاء، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم.





يعد سلمان الفرج هو اول لاعب سعودي يسجل في كاس العالم، منذ هدف سامي الجابر في مرمى تونس بمونديال 2006.





وودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم بعد الخسارة من روسيا بخماسية ومن أوروجواي بهدف نظيف في أول جولتين من المجموعة الأولى.



