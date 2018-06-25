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سلمان الفرج أول سعودي يسجل في المونديال منذ 2006

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:02 م
سلمان الفرج أول سعودي يسجل في المونديال منذ 2006
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مني العوضي
 

سجل سلمان الفرج هدف التعادل لمنتخب السعودية في مرمى مصر عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 47 من عمر اللقاء، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم.

يعد سلمان الفرج هو اول لاعب سعودي يسجل في كاس العالم، منذ هدف سامي الجابر في مرمى تونس بمونديال 2006.

وودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم بعد الخسارة من روسيا بخماسية ومن أوروجواي بهدف نظيف في أول جولتين من المجموعة الأولى.

المزيد عن: مونديال روسيا مصر ضد السعودية كأس العالم سلمان الفرج السعودية
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