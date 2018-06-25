مصر تستقبل الهدف رقم 11 في تاريخ كأس العالم

استقبل منتخب مصر، الهدف الحادي عشر في شباكه خلال الثلاث مشاركات له في بطولة كأس العالم، في مباراته أمام منتخب السعودية بالمونديال.





وسجل سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي، هدف التعادل لمنتخبه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.



