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مصر تستقبل الهدف رقم 11 في تاريخ كأس العالم

الإثنين 25/يونيو/2018 - 05:01 م
مصر تستقبل الهدف رقم 11 في تاريخ كأس العالم
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أحمد عصام
 

استقبل منتخب مصر، الهدف الحادي عشر في شباكه خلال الثلاث مشاركات له في بطولة كأس العالم، في مباراته أمام منتخب السعودية بالمونديال.


وسجل سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي، هدف التعادل لمنتخبه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.


وكانت قد استقبلت مصر 4 أهدف خلال مشاركتها الأولي في مونديال 1934، واهتزت شباكها بهدفين في مونديال 1990، واستقبلت 5 أهدف في مونديال روسيا 2018.

المزيد عن: مونديال روسيا كاس العالم سلمان الفرج الهدف رقم 11 السعودية
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