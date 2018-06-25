إيطاليا ستنتقل من القول إلى الفعل بشأن رفع العقوبات عن روسيا

وصفت الحكومة الإيطالية الجديدة العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بعديمة الجدوى، وأكدت استعدادها للعمل على رفعها، ما سيعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.





وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، في حوار مع قناة "روسيا 24" اليوم الاثنين: "لقد وصلت إلى السلطة في إيطاليا حكومة تعتزم تنفيذ ما وعدت به خلال الحملة الانتخابية.. العقوبات ضد روسيا عديمة الجدوى وضارة، ونحن مستعدون للانتقال من القول إلى الفعل، لكننا في أوروبا تقريبا وحدنا، لوحدنا ضد العالم كله". كما نقلت "روسيا اليوم"





ويرى المسؤول أن على روسيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي التحاور وتعزيز التجارة وتنمية التعاون في مجال الاقتصاد ومكافحة الإرهاب.





لكن سالفيني تهرب من الإجابة على سؤال عن مدى استعداد إيطاليا لاستخدام "الفيتو" عند التصويت على قرار تمديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا، واكتفى بالقول: "لن أسلب رئيس وزرائنا عمله".





وأكد خلال الحوار عزم الحكومة العمل على تعويض سنوات التعاون الضائعة مع المنتجين الروس، وقال: "سيكون من الصعب تحقيق ذلك، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".





وتأزمت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في 2014 بعد اندلاع الأزمة في شرق أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام الوطن الأم روسيا بعد استفتاء شعبي أيد خلاله سكان شبه الجزيرة الانضمام لروسيا.





وفرضت واشنطن وبروكسل حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد أفراد وشركات وقطاعات اقتصادية روسية، بدورها ردت موسكو على ذلك بفرض حظر على استيراد مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية من هذه الدول.





وربطت بروكسل مسألة رفع العقوبات عن روسيا بتنفيذ اتفاقيات مينسك، رغم تأكيد موسكو مرارا بأنها ليست طرفا في النزاع.



