شاهد تعليق "هنيدي" على هدف مصر الأول في مباراة السعودية (صورة)
الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:55 م
شيماء عطية
أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بإحراز محمد صلاح لاعب منتخب مصر الهدف الأول في مباراة مصر والسعودية، المقامة حاليًا في نهائيات كأس العالم بروسيا.
وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر":
"فرحتنا اكترها فرحة لأبو مكة".
المزيد عن: هنيدي هدف مصر في السعودية هدف صلاح نجوم الفن مصر والسعودية مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد صلاح فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن