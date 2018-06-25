ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد تعليق "هنيدي" على هدف مصر الأول في مباراة السعودية (صورة)

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:55 م
شاهد تعليق هنيدي على هدف مصر الأول في مباراة السعودية (صورة)
هنيدي وصلاح
طباعة
شيماء عطية
 

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بإحراز محمد صلاح لاعب منتخب مصر الهدف الأول في مباراة مصر والسعودية، المقامة حاليًا في نهائيات كأس العالم بروسيا.

 

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏‫‏فرحتنا اكترها فرحة لأبو مكة".

شاهد تعليق "هنيدي" على هدف مصر الأول في مباراة السعودية (صورة)
المزيد عن: هنيدي هدف مصر في السعودية هدف صلاح نجوم الفن مصر والسعودية مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد صلاح فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
2
x
16:00
0
روسيا
مصر
1
x
16:00
1
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
البرتغال
أسبانيا
-
x
20:00
-
المغرب
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/25/2018 5:30:02 PM