شاهد تعليق "هنيدي" على هدف مصر الأول في مباراة السعودية (صورة)

أعرب الفنان محمد هنيدي، عن سعادته بإحراز محمد صلاح لاعب منتخب مصر الهدف الأول في مباراة مصر والسعودية، المقامة حاليًا في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏‫‏فرحتنا اكترها فرحة لأبو مكة".