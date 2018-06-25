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صلاح أول مصري يسجل في مباراتين مختلفتين بالمونديال

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:50 م
صلاح أول مصري يسجل في مباراتين مختلفتين بالمونديال
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أحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في مرمى منتخب السعودية بالدقيقة (22) من عمر اللقاء، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

أصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل هدفين في مباراتين مختلفين من كأس العالم.

وكان صلاح قد سجل هدف مصر الوحيد في مباراة روسيا الماضية التي انتهت بنتيجة 3-1، من خلال تسجيله لركلة جزاء.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم بجوار منتخبات، روسيا وأوروجواي والسعودية.

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