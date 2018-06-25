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إرشادات عليكِ اتباعها للحفاظ على الطعام داخل ثلاجتك أطول فترة ممكنة

الإثنين 25/يونيو/2018 - 04:45 م
إرشادات عليكِ اتباعها للحفاظ على الطعام داخل ثلاجتك أطول فترة ممكنة
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اتبعي هذه التعليمات للحفاظ على الطعام داخل ثلاجتك لأطول فترة ممكنة:

- احرصي قبل وضع الطعام داخل ثلاجتك على مسح أرفف الثلاجة جيدًا بمنشفة مُبللة بماء دافئ، ثم جففيها تمامًا.
- امسحي الخضروات والفواكه من الأتربة بمنشفة جافة.
- احرصي على مسح البيض جيدًا بمنشفة جافة للتخلص من الشوائب العالقة به، حتي لا تتسخ ثلاجتك أو تختلط الشوائب بطعام آخر.
- اغسلي العلب المحفوظة جيدًا، وتأكدي أنها محكمة الغلق حتي لا يدخل لها أى قطرة ماء، ثم جففيها بالمنشفة جيدًا.
- احرصي على تغليف الأطباق المكشوفة داخل الثلاجة بالغلاف الشفاف، وغلفيها جيدًا.
- ضعي الأكل المطبوخ داخل العلب المخصصة للثلاجة، للحفاظ عليها من أي تلف وعدم اختلاط رائحتها مع باقي الأطعمة بالثلاجة.
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