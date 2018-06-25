إرشادات عليكِ اتباعها للحفاظ على الطعام داخل ثلاجتك أطول فترة ممكنة

اتبعي هذه التعليمات للحفاظ على الطعام داخل ثلاجتك لأطول فترة ممكنة:





- احرصي قبل وضع الطعام داخل ثلاجتك على مسح أرفف الثلاجة جيدًا بمنشفة مُبللة بماء دافئ، ثم جففيها تمامًا.

- امسحي الخضروات والفواكه من الأتربة بمنشفة جافة.

- احرصي على مسح البيض جيدًا بمنشفة جافة للتخلص من الشوائب العالقة به، حتي لا تتسخ ثلاجتك أو تختلط الشوائب بطعام آخر.

- اغسلي العلب المحفوظة جيدًا، وتأكدي أنها محكمة الغلق حتي لا يدخل لها أى قطرة ماء، ثم جففيها بالمنشفة جيدًا.

- احرصي على تغليف الأطباق المكشوفة داخل الثلاجة بالغلاف الشفاف، وغلفيها جيدًا.